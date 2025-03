L’agent de Donnarumma fait le point sur sa prolongation

Les enchères peuvent commencer.

Arrivé à Paris en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché sa volonté de prolonger avec le PSG. Sa prestation XXL lors de la séance de tirs au but contre Liverpool mardi devrait jouer en sa faveur. Les discussions sont déjà amorcées avec le club de la capitale, et ce « depuis l’été dernier » selon l’agent du gardien italien, Enzo Raiola. « Il n’y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu’il faut, explique-t-il à L’Équipe. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c’est de prolonger à Paris. »

« Des paramètres que le PSG a un peu changés »

Sa mise en concurrence avec Matvey Safonov ne l’a pas braqué, l’agent comprenant qu’il est « normal pour un club important comme le PSG d’avoir un autre gardien important ». Maintenant, il faut négocier, alors que les exigences salariales de Donnarumma semblent éloignées de ce que le PSG envisagerait. « Ce n’est pas une situation facile, parce qu’il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier, glisse Enzo Raiola. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. »

Ils en trouveront une très vite une fois qu’ils seront dans le dernier carré de la Ligue des champions.

