Le pourquoi du comment du tir au but de Julián Álvarez invalidé par la VAR

Dura lex, sed lex.

Incroyable, mais vrai et tellement Real Madrid : ces salopards de la Casa Blanca ont encore réussi à la mettre à l’envers à leurs voisins de l’Atlético en Ligue des champions. Et de quelle manière.

Une séance de tirs au but, une de plus, qui restera dans la légende des derbys et de la coupe aux grandes oreilles. Le deuxième tireur des Colchoneros, Julián Álvarez, avait d’abord fait exulter le Metropolitano en pensant remettre les deux équipes à égalité lors de la séance, malgré une glissade en fin de course.

Une double touche qui a refroidi l’Atlético

Le ballon s’était logé sous la barre de Thibaut Courtois, but, c’était réglé. Les champions d’Europe en titre avaient plus d’un tour dans leur sac et ils ont alerté l’arbitre, à commencer par Kylian Mbappé, pour que la VAR puisse checker le tir au but en question. Bingo : l’international argentin avait visiblement touché deux fois le ballon, pied droit puis pied gauche, à cause de sa fameuse glissade. Ce que l’on peut difficilement assurer à 100% après le visionnage de plusieurs ralentis.

INCROYABLE ! JULIAN ALVAREZ MARQUE SON TIR AU BUT MAIS IL TOUCHE LE BALLON DEUX FOIS ET LE PÉNALTY EST CONSIDÉRÉ COMME RATÉ 😱#ATMRMA | #UCL pic.twitter.com/oTiP05Fo66 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2025

Il est bien sûr interdit de toucher deux fois le cuir au moment de tirer un penalty ou un tir au but, et celui de l’attaquant de l’Atlético a donc été invalidé par l’arbitre, laissant le Real Madrid prendre l’avantage. Et s’envoler, comme d’habitude, vers les quarts de finale.

Les dieux du foot sont madrilènes, et ils ont choisi leur camp.

