Luka Modrić et Snoop Dogg ont une nouvelle collègue de boulot

C’est Wall Street au Pays de Galles.

Un actionnaire de plus rejoint la tête de Swansea, en Championship. Après Luka Modrić et et Snoop Dogg, c’est Martha Stewart, milliardaire, qui devient à son tour copropriétaire du club gallois, comme annoncé ce mardi sur leur site internet. Un sacré mix and twist au sein de ce club historique du foot britannique, qui compte désormais trois actionnaires minoritaires aux parcours bien différents.

Femme d’affaires américaine aux multiples casquettes, Stewart est aux États-Unis une figure de l’art de vivre et de la maison. Elle dirige aussi l’empire médiatique et commercial coté en Bourse Martha Stewart Living Omnimedia (MSO). À Swansea, la native du New Jersey de 84 ans a déjà pris ses marques : vendredi dernier, elle était présente en tribunes lors de la victoire du club face à Wrexham (2-1).

Apparemment convaincue par l’ambiance galloise, elle a décidé de passer à l’achat. « Nous sommes très heureux d’accueillir Martha parmi nous, peut-on lire dans le communiqué du club. Le fait d’avoir vécu le match de vendredi soir en personne n’a fait qu’accroître son enthousiasme et son impatience à l’idée de faire partie de Swansea City. »

Casting déjà bien fourni

Stewart rejoint ainsi un casting déjà bien fourni. Luka Modrić, Ballon d’or 2018, est entré au capital plus tôt en 2025, juste avant de quitter le Real Madrid pour l’AC Milan dans le cadre de sa carrière de joueur. Snoop Dogg, ami proche de la nouvelle actionnaire, avait lui investi en juillet dernier. Sur le terrain, en revanche, la situation est moins sexy : 19e de Championship, Swansea a la mission d’aller chercher un résultat ce vendredi sur la pelouse du leader, Coventry City.

