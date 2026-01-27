S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un club de D2 allemande passe d'un Strasbourgeois à un autre

JE
Un club de D2 allemande passe d'un Strasbourgeois à un autre

Un Strasbourgeois échangé contre un autre. Le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce mardi le départ de son milieu de terrain Rabby Nzingoula, prêté à Nuremberg.

Le joueur de 20 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison au club allemand de deuxième division, qui disposera ensuite d’une option d’achat. La situation a quelque chose d’ironique, puisque le besoin de renfort au milieu de terrain du FC Nuremberg est né du retour anticipé de prêt de Pape Demba Diop… décidé par Strasbourg.

Le directeur sportif du FC Nuremberg, Joti Chatzialexiou, a d’ailleurs fait explicitement référence à cet élément dans le communiqué du club présentant sa nouvelle recrue Nzingoula : « Après le départ de Demba Diop, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous souhaitions nous renforcer une nouvelle fois au milieu de terrain. »

Strasbourg pioche dans le réservoir de Chelsea, Nuremberg pioche dans le réservoir de Strasbourg, c’est du travail de pro.

Valentin Barco est fâché contre Strasbourg

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!