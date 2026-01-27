Un club de D2 allemande passe d'un Strasbourgeois à un autre

Un Strasbourgeois échangé contre un autre. Le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce mardi le départ de son milieu de terrain Rabby Nzingoula, prêté à Nuremberg.

Le joueur de 20 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison au club allemand de deuxième division, qui disposera ensuite d’une option d’achat. La situation a quelque chose d’ironique, puisque le besoin de renfort au milieu de terrain du FC Nuremberg est né du retour anticipé de prêt de Pape Demba Diop… décidé par Strasbourg.

Le directeur sportif du FC Nuremberg, Joti Chatzialexiou, a d’ailleurs fait explicitement référence à cet élément dans le communiqué du club présentant sa nouvelle recrue Nzingoula : « Après le départ de Demba Diop, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous souhaitions nous renforcer une nouvelle fois au milieu de terrain. »

Strasbourg pioche dans le réservoir de Chelsea, Nuremberg pioche dans le réservoir de Strasbourg, c’est du travail de pro.

