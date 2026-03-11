S’abonner au mag
Un Federico Valverde déchaîné colle un triplé en une mi-temps à Manchester City

TJ
Merci le football, merci Valverde ! Mais qu’a mangé l’Uruguayen ce matin au petit dej’ ? Impressionnant en première période, Federico Valverde a collé dans le plus grand des calmes un triplé en une mi-temps à Manchester City. Grâce à lui, son Real Madrid fait la course en tête à la pause de ce huitième de finale aller. En l’absence de Kylian Mbappé, le capitaine merengue assure l’intérim de la meilleure des manières.

D’abord servi par un dégagement laser de Thibaut Courtois, Valverde a ouvert le score après un ingénieux grand pont sur Gigio Donnarumma, a ensuite doublé la mise d’une frappe croisée, puis inscrit le but du break en mystifiant Marc Guéhi d’un petit lob astucieux et en fusillant une nouvelle fois le portier italien.

Du grand art.

Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City

