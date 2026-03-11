Un Federico Valverde déchaîné colle un triplé en une mi-temps à Manchester City

Merci le football, merci Valverde ! Mais qu’a mangé l’Uruguayen ce matin au petit dej’ ? Impressionnant en première période, Federico Valverde a collé dans le plus grand des calmes un triplé en une mi-temps à Manchester City. Grâce à lui, son Real Madrid fait la course en tête à la pause de ce huitième de finale aller. En l’absence de Kylian Mbappé, le capitaine merengue assure l’intérim de la meilleure des manières.

LE REAL MADRID ET VALVERDE FONT PLIER MANCHESTER CITY EN 27 MINUTES 🤯 L'Uruguayen s'offre un doublé et les Merengue font le break face aux hommes de Guardiola 👀#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/pC7zIPk0d5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

D’abord servi par un dégagement laser de Thibaut Courtois, Valverde a ouvert le score après un ingénieux grand pont sur Gigio Donnarumma, a ensuite doublé la mise d’une frappe croisée, puis inscrit le but du break en mystifiant Marc Guéhi d’un petit lob astucieux et en fusillant une nouvelle fois le portier italien.

Pendant ce temps-là, le Real Madrid mène 3-0 face à Manchester City grâce à un TRIPLÉ de Valverde, dont ce BIJOU 🤯🤯🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/TUMCdbwhCy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Du grand art.

Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City