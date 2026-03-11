Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City

Grâce au triplé d'un monstrueux Federico Valverde, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur les quarts de Ligue des champions en surclassant Manchester City à domicile (3-0). Condamnés à la remontada, les Cityzens devront montrer une autre version d'eux-mêmes au match retour pour espérer quelque chose.

Real Madrid 3-0 Manchester City

Buts : Valverde (20e, 27e et 42e) pour les Merengues

Preuve qu’il est un grand club, le Real Madrid a rassuré ce mercredi soir bon nombre de ses admirateurs. Irrégulier en Liga et au cœur d’une saison plutôt compliquée à deux entraîneurs (où celui qui est en poste n’échappe pas aux critiques), Le Real a surtout rappelé qu’il savait se transcender dans les très grosses affiches. Et en particulier quand il croise la route du Manchester City de Pep Guardiola, qui a une fois de plus perdu une bataille tactique dans l’immensité du Bernabéu. Ou plutôt à cause de l’immensité d’un leader madrilène nommé Federico Valverde. Auteur d’un triplé en 22 minutes (le premier de sa carrière), le capitaine de la Maison blanche a littéralement porté les siens face à une équipe mancunienne sans répondant (3-0), et placé le Real Madrid en ballotage très favorable avant le match retour à l’Etihad Stadium mardi prochain. De quoi même faire oublier l’absence d’un Kylian Mbappé, toujours blessé, dont l’omnipotence offensive met parfois dans l’ombre le talent de ses coéquipiers.

Valverde show

C’est pourtant plein de confiance que City a initié sa marche vers Madrid. Entrés au pas de course dans la partie, les coéquipiers d’un Rayan Cherki resté sur le banc, asphyxiaient d’abord une défense du Real Madrid loin de rassurer. Peu après le quart d’heure de jeu, Bernardo Silva passait tout près d’ouvrir le score mais sa reprise frôlait le poteau de Thibaut Courtois. Le début de match intéressant des visiteurs a vite été éclipsé par le début du show Federico Valverde. Servi depuis sa surface par Courtois, le milieu uruguayen a d’abord déposé O’Reilly, éliminé Gianluigi Donnarumma d’un grand pont et rabattu un ballon excentré dans la cage anglaise (1-0, 20e). C’est déjà la deuxième passe dé du gardien belge du Real Madrid cette saison en Ligue des champions. Sept minutes plus tard, c’est encore sur une action partie de derrière que Valverde est cette fois servi par Vinícius, et trompe une nouvelle fois l’ancien gardien du PSG d’une frappe astucieusement croisée (2-0, 27e).

LE REAL MADRID ET VALVERDE FONT PLIER MANCHESTER CITY EN 27 MINUTES 🤯 L'Uruguayen s'offre un doublé et les Merengue font le break face aux hommes de Guardiola 👀#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/pC7zIPk0d5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Le milieu de terrain aurait pu s’arrêter là et se contenter de distribuer des offrandes, mais a quand même décidé de poser la petite cerise sur l’excellent gâteau qu’il avait déjà cuisiné jusque-là, et ce tout petit lob savoureux sur Marc Guéri suivie d’une frappe cou-du-pied pour tromper Donnarumma (3-0, 42e). Personne ne sait ce qu’il se passe, ni même Valverde, ni même les 84 000 spectateurs. Mais qu’importe au final, dans ces 45 minutes de gloire intense, le football nous a apporté ce qu’il a de mieux. Les 15 minutes de répit après un premier acte irrationnel a sans doute fait du bien à un Manchester City toujours aussi bousculé lorsqu’il entre dans l’arène madrilène. À commencer par Donnarumma, toujours sonné par ce qui lui est tombé sur la tête, et qui se rendait fautif d’une faute peu évidente sur Vinícius. Mais désireux de ne pas faire une Kinsky et de maintenir les siens à flots, l’Italien repoussait la molle tentative du Brésilien.

Pendant ce temps-là, le Real Madrid mène 3-0 face à Manchester City grâce à un TRIPLÉ de Valverde, dont ce BIJOU 🤯🤯🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/TUMCdbwhCy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Dans un deuxième acte au rythme forcément retombé, et ce malgré l’entrée de l’esthète Rayan Cherki, ce sont surtout les deux gardiens qui se rendent coups pour coups. Courtois répond à son compère d’un arrêt réflexe impressionnant façon gardien de hand sur un gros pressing citizen dans sa surface. Une pression et une meilleure seconde période qui aura finalement servi à rien sur le plan comptable. Le Real Madrid s’est mis dans un fauteuil pour le match retour, et condamné Manchester City à sortir le match de sa vie pour espérer poursuivre la compétition et éliminer leurs bourreaux des deux dernières campagnes de Ligue des champions. Mais pour cela, il va falloir bouger un bloc madrilène pas si facile à bouger dans ces grands rendez-vous.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 83e), Rüdiger, Huijsen, Mendy (F.Garcia, 46e) – Valverde, Güler (Camavinga, 70e), Tchouaméni, Pitarch (Moran, 76e) – B.Díaz (Mastantuono, 76e), Vinícius. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma – O’Reilly, Guéhi, R.Dias, Khusanov – B.Silva (Ait-Nouri, 70e), Rodri – Doku, Semenyo (Cherki, 70e), Savinho (Reijnders, 46e) – Haaland (Marmoush, 82e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Donnarumma espère bien croiser le fer avec Mbappé au match retour