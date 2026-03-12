S’abonner au mag
Luis Enrique : « Nous sommes une vraie équipe  »

La tête haute. À la suite de la large victoire du PSG face à Chelsea en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (5-2), Luis Enrique a semblé avoir enfin retrouvé son équipe, championne d’Europe en titre : « À mon, avis c’est injuste de parler individuellement des joueurs, aujourd’hui, on a montré qu’on était une vraie équipe, a soufflé l’entraîneur du club parisien. Chaque joueur qui a été sur le terrain a fait son travail, a apporté quelque chose, c’est ça qui est important. »

« Nous sommes une équipe très résiliente  »

Logiquement satisfait de la performance de ses joueurs, le technicien a été interrogé sur la possibilité que cette partie soit un déclic pour le club parisien : « Qui sait ? Ce que je peux dire est que c’est un moment spécial. Peut-être que nous ne sommes pas dans la précision. On compare tout le temps avec la saison dernière, mais c’est impossible. Nous sommes une équipe très résiliente. C’est un mot qui définit très bien notre équipe. »

Cette fois, c’est la bonne ?

PSG : la victoire des talents

