Les notes du PSG contre Chelsea

Par la rédaction de So Foot
2 Réactions
Dans un match totalement débridé, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Barcola, Pacho et un doublé tardif de l’entrant Kvaratskhelia pour faire plier Chelsea (5-2) et prendre une vraie option sur une qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions.

Paris Saint-Germain

d1df62fbca295bd99e1c4cf68c764a6b61c23310

Matvey Safonov

Une main pas assez ferme sur le but de Malo Gusto et une petite sortie kamikaze : il devra faire beaucoup mieux au retour pour postuler une place en Premier League.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

Eh oh, c’est à 50 ans le dépistage du popo club !

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_marquinhos-alt

Marquinhos

Le saviez-vous ? Marquinhos veut dire « problème de marquage » en portugais.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Le profil type du défenseur sur lequel Chelsea aurait pu poser 80 patates quand il avait 20 ans. Heureusement pour lui, il n’est pas français.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nuno-mendes

Nuno Mendes

Moins précieux que le ramasseur de balle bousculé par Neto ce soir.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

1e7a39d3ea479f55fcbe4bcf027d385e5098a3f3

João Neves

Le meilleur attaquant du monde ne s’appelle pas João, contrairement au meilleur milieu du monde.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Un but qu’on rêve de mettre à la récré. Juste après le ballon poussé au fond de la tête en étant à quatre pattes, bien sûr.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Quatre ans pour un stage de seconde, c’est un peu long, non ? Filez-lui au moins une alternance, bordel.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

desire-doue

Désiré Doué

Les poulets Doué et la ville de Douai à l’INPI, ça attendra pour Désiré Gifted.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Son slalom est un crève-coeur : le ski français est passé à côté d’une belle médaille d’or à Cortina.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

On a compté, son prochain but en Ligue des champions devrait arriver en quarts de finale en 2027.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

khvicha-kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

Il a déposé la marque Kvaradona, rassurez-nous ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

