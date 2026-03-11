C1

PSG-Chelsea (5-2)

Les notes du PSG contre Chelsea

Par la rédaction de So Foot le Mercredi 11 Mars à 23:45 2 Réactions

Dans un match totalement débridé, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Barcola, Pacho et un doublé tardif de l’entrant Kvaratskhelia pour faire plier Chelsea (5-2) et prendre une vraie option sur une qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions.