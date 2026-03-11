- C1
- 8es
- PSG-Chelsea (5-2)
Les notes du PSG contre Chelsea
Dans un match totalement débridé, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Barcola, Pacho et un doublé tardif de l’entrant Kvaratskhelia pour faire plier Chelsea (5-2) et prendre une vraie option sur une qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions.
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov
Une main pas assez ferme sur le but de Malo Gusto et une petite sortie kamikaze : il devra faire beaucoup mieux au retour pour postuler une place en Premier League.
0 note(s)
Achraf Hakimi
Eh oh, c’est à 50 ans le dépistage du popo club !
0 note(s)
Marquinhos
Le saviez-vous ? Marquinhos veut dire « problème de marquage » en portugais.
0 note(s)
Willian Pacho
Le profil type du défenseur sur lequel Chelsea aurait pu poser 80 patates quand il avait 20 ans. Heureusement pour lui, il n’est pas français.
0 note(s)
Nuno Mendes
Moins précieux que le ramasseur de balle bousculé par Neto ce soir.
0 note(s)
João Neves
Le meilleur attaquant du monde ne s’appelle pas João, contrairement au meilleur milieu du monde.
0 note(s)
Vitinha
Un but qu’on rêve de mettre à la récré. Juste après le ballon poussé au fond de la tête en étant à quatre pattes, bien sûr.
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
Quatre ans pour un stage de seconde, c’est un peu long, non ? Filez-lui au moins une alternance, bordel.
0 note(s)
Désiré Doué
Les poulets Doué et la ville de Douai à l’INPI, ça attendra pour Désiré Gifted.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
Son slalom est un crève-coeur : le ski français est passé à côté d’une belle médaille d’or à Cortina.
0 note(s)
Bradley Barcola
On a compté, son prochain but en Ligue des champions devrait arriver en quarts de finale en 2027.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Il a déposé la marque Kvaradona, rassurez-nous ?
0 note(s)
Par la rédaction de So Foot