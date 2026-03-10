Dépistage du cancer colorectal à 50 ans : êtes-vous incollable sur la cinquantaine ?

Dans le cadre de la campagne de dépistage au cancer colorectal pour tous les hommes et les femmes à partir de 50 ans, So Foot fait équipe avec le Popo Club. Une initiative de santé publique menée par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, pour laquelle on vous a concocté un quiz foot spécial 50 ans.

À 50 ans, la plupart des anciens footeux et footeuses sont soit devenus dirigeants, éducateurs, consultants, businessmans dans les chargeurs de téléphone, piscinistes ou tout simplement bons vivants (pour ne pas dire rentiers). Mais à cet âge-là, tout ce beau monde est relié par un devoir commun : aller se faire dépister du cancer colorectal, qui touche chaque année 50 000 personnes (c’est l’équivalent d’un stade Pierre-Mauroy plein à craquer) et qui peut être guéri 9 fois sur 10 si détecté à temps. Une maladie qui touche tant les hommes que les femmes. Et il y a du boulot : en 2024, seulement un tiers des personnes concernées avaient effectué le test. Comprendre : il faut absolument remonter ce pourcentage et tous aller se faire dépister une fois le demi-siècle atteint. Place à notre quiz foot spécial 50 ans. Une seule consigne, la dernière question est éliminatoire… Bonne chance le Popo Club !

