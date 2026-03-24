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Avantage Arsenal dans le choc 100% anglais en C1

TJ
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Avantage Arsenal dans le choc 100% anglais en C1

  Arsenal 3-1 Chelsea

Buts : Blackstenius (23e), Kelly (32e) et Russo (76e) pour les Gunners // James (66e) pour les Blues

Arsenal en démonstration de force. Ce mardi, les Gunners, tenantes du titre en C1, ont pris une sérieuse option sur les demies de Ligue des champions, en battant Chelsea à l’Emirates Stadium (3-1). Stina Blackstenius, Chloe Kelly puis Alessia Russo ont assuré le show avec deux derniers buts lointains, qui rappellent à quel point cette équipe est montée en puissance ces dernières années.

Deux buts refusés et Bompastor hors d’elle

Côté Blues, la rencontre a été marquée par deux buts refusés (en plus de la superbe réduction du score de Lauren James), dont le premier juste avant la pause apparaît comme le plus litigieux. En effet, Veerle Buurman ne semble pas faire faute au moment de pousser le ballon au fond des filets (pour permettre à ce moment-là à Chelsea de revenir à égalité). Une faute pourtant confirmée par la VAR, qui met l’entraîneuse française de Chelsea Sonia Bompastor dans une colère noire.

« Bande d’enc*lés. Petite putain de ta mère la p*** », a déclaré Bompastor au corps arbitral, à écouter la retransmission télévisée du soir. Pas sûr que cela ne conforte sa place à la tête des Blues, seulement troisièmes du championnat et en passe d’être sorties de la Ligue des champions.

Le match retour de la dernière chance ?

Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record

TJ

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