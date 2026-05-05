S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Arsenal-Atlético de Madrid

Bukayo Saka libère Arsenal

FC
Réactions
Bukayo Saka libère Arsenal

Il était attendu, il n’a pas déçu. Pas en première période, en tout cas. De retour en forme et titularisé d’entrée lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Bukayo Saka a ouvert le score juste avant la mi-temps : au rebond d’une frappe signée Leandro Trossard, le revenant a plutôt logiquement donné l’avantage (et la qualification ?) à Arsenal.

Un but plutôt mérité

Plutôt logiquement, car cette réalisation n’est pas vraiment volée malgré la rareté des occasions : auteurs de sept frappes (contre deux subies) dont deux cadrées (pour aucune concédée) en attendant le second acte, les Gunners ont également une possession de balle largement en leur faveur (quasiment 70%).

Et s’il était finalement là, le principal obstacle du Paris Saint-Germain ?

Énorme surprise dans le onze d’Arsenal

FC

À lire aussi
10
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)
  • C1
  • Demies
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.