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Wesley Sneijder a détesté cet Arsenal-Atlético

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Wesley Sneijder a détesté cet Arsenal-Atlético

Thierry Henry estime peut-être que cet Arsenal est meilleur que les Invincibles, mais Wesley Sneijder, lui, s’est emmerdé devant ce match retour de demies de Ligue des champions entre les Gunners et l’Atlético de Madrid. « J’avais envie d’appeler l’UEFA après 35 minutes pour qu’elle annule le match, qu’elle ordonne aux joueurs de quitter le terrain et qu’elle annonce Bayern Munich contre PSG comme finale de la Ligue des champions », grogne-t-il au micro de Ziggo Sport.

Visiblement, l’ancien joueur du Real Madrid, de l’Inter Milan et de Nice n’a que peu goûté le retour en forme de Saka, la fougue de la surprise du jour Lewis-Skelly ou le dernier match de C1 de Griezmann. Non, pour lui, « ce match était d’un ennui mortel ».

Demi-finale

Sneijder ne voit pas les Londoniens s’imposer en finale. Selon lui, le vainqueur de l’autre demie, le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, est assuré de soulever la coupe aux grandes oreilles : « Ils (Arsenal) ont manqué d’intensité, de créativité et de véritable qualité dans les 30 derniers mètres. En finale, j’ai du mal à les imaginer inquiéter une équipe comme le PSG ou le Bayern Munich. Au vu de ce qu’on a vu ce soir, ce sera une victoire facile pour l’une ou l’autre équipe. »

Défendre ceux qui ont du nez ne fait pas obligatoirement de lui un bon pronostiqueur.

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