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Hulk rejoint un grand club brésilien à presque 40 ans

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Hulk rejoint un grand club brésilien à presque 40 ans

L’incroyable Givanildo Vieira de Sousa. Fluminense a officialisé la signature de Hulk, ce mardi. L’attaquant brésilien, passé par le FC Porto et le Zénith, sera lié à l’actuel troisième du championnat brésilien jusqu’au 31 décembre 2027.

Bientôt 40 ans et toutes ses jambes

À l’Atlético Mineiro depuis 2021, Hulk a récemment résilié son contrat à l’amiable malgré les efforts que le Galo avait entrepris pour tenter de le conserver. En 309 rencontres depuis son retour au Brésil, le natif de Campina Grand a inscrit 140 buts, délivré 56 passes décisives et remporté six titres, dont le Brasileirão en 2021. À 39 ans, Hulk fera ses débuts sous la tunique tricolore de Fluminense après la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Un club qui aime bien attirer les quadragénaires.

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CT

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