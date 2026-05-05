S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Vincent Kompany aurait signé au Bayern Munich grâce à... Pep Guardiola

FC
4 Réactions
Vincent Kompany aurait signé au Bayern Munich grâce à... Pep Guardiola

« Quand on y pense, on a eu de la chance ! » Voilà comment Uli Hoeness résume l’arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich en 2024, le Belge étant pourtant considéré comme la « quatrième ou cinquième option » à l’époque selon le président du club bavarois (derrière Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Oliver Glasner). « Je ne le connaissais même pas avant ! », a carrément indiqué le dirigeant pour DAZN Allemagne, honnête.

Sinon, c’était direction Manchester City

Mais voilà, un certain Pep Guardiola aurait pris son téléphone et appelé le patron bavarois pour lui conseiller son ancien joueur à Manchester City : « Il nous a dit : “Vous devez le prendre sans même l’avoir vu jouer, car si vous ne le prenez pas maintenant, il sera à City dans deux ou trois ans.” Donc il y a deux ans, il faisait déjà confiance à Kompany pour lui succéder à Manchester. »

Comme quoi, une carrière d’entraîneur peut se jouer à une panne de réseau.

Luis Enrique compare la demi-finale à un Rafael Nadal-Roger Federer

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.