Vincent Kompany aurait signé au Bayern Munich grâce à... Pep Guardiola

« Quand on y pense, on a eu de la chance ! » Voilà comment Uli Hoeness résume l’arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich en 2024, le Belge étant pourtant considéré comme la « quatrième ou cinquième option » à l’époque selon le président du club bavarois (derrière Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Oliver Glasner). « Je ne le connaissais même pas avant ! », a carrément indiqué le dirigeant pour DAZN Allemagne, honnête.

Sinon, c’était direction Manchester City

Mais voilà, un certain Pep Guardiola aurait pris son téléphone et appelé le patron bavarois pour lui conseiller son ancien joueur à Manchester City : « Il nous a dit : “Vous devez le prendre sans même l’avoir vu jouer, car si vous ne le prenez pas maintenant, il sera à City dans deux ou trois ans.” Donc il y a deux ans, il faisait déjà confiance à Kompany pour lui succéder à Manchester. »

Comme quoi, une carrière d’entraîneur peut se jouer à une panne de réseau.

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