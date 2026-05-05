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Une pointure européenne sur le banc de Bilbao

EM
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Une pointure européenne sur le banc de Bilbao

Les Basques renieraient-ils leur principe ? À travers un communiqué, l’Athletic Club a annoncé l’arrivée d’Edin Terzić sur le banc du club basque à partir de la saison prochaine. Le coach germano-croate de 43 ans s’engagera pour les deux prochaines saisons, signant un contrat jusqu’au 30 juin 2028. C’est une première depuis 2003 et Jupp Heynckes, qu’un coach de Bilbao n’est pas hispanophone ou basquophone.

Un jeune coach au CV prometteur

Les supporters du PSG se souviennent de la demie de Ligue des champions face à Dortmund en 2024, où ils avaient tapé six fois le cadre sur la double confrontation. Celui qui avait marabouté les poteaux sur le banc des Borussen, c’était ce magicien d’Edin Terzić. Il avait emmené les joueurs en jaune en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, une énorme surprise. Mais une finale n’est pas un trophée, son seul fait d’arme : une Coupe d’Allemagne en 2021.

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EM

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C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

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