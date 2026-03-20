Énorme changement à prévoir du côté de Bilbao

Clap de fin. Ernesto Valverde annonce qu’il quittera son poste d’entraîneur de l’Athletic Club à la fin de la saison. « Je ne serai pas l’entraîneur de l’Athletic la saison prochaine. Je tenais à vous faire part de cette décision à laquelle je réfléchis depuis un certain temps et dont j’ai discuté avec le club », révèle le technicien espagnol dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’Athletic Club ce vendredi.

La fin d’une légende

Ernesto Valverde a connu trois passages sous le banc du club basque (2003-2005, 2013-2017 et 2022-2026), dirigeant le FC Barcelone entre ses deux derniers mandats. L’entraîneur de 62 ans a renforcé sa légende, en gagnant la Coupe du Roi 2024.

Celui qui va passer le cap des 500 matchs sur le banc des Leonesespère conclure son aventure par une qualification en Coupe d’Europe. « Il nous reste dix matchs de championnat importants où nous voulons atteindre nos objectifs. Nous pouvons y parvenir si nous restons unis ».

Il pourra consacrer son temps à la photographie.

Lamine Yamal délivre le Barça à Bilbao