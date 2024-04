Bilbao bat Mallorca aux tirs au but et s’offre la Coupe du Roi

Athletic Club 1-1 (4-2 TAB) Mallorca

Buts : Sancet (50e) pour les Basques // Rodriguez (21e) pour les Baléares

Tirs au but marqués : Garcia, Muniain, Vesga et Berenguer pour Bilbao // Muriqi et Sanchez pour Mallorca

Tirs au but manqués : Morlanes et Radonjić pour Mallorca

Une finale pleine de suspense, comme on les aime.

Opposés en finale de Copa Del Rey, Bilbao et Mallorca ont proposé au public de la Cartuja de Séville un spectacle peu emballant et emplit de tension. Par peur de louper une rare opportunité de gagner un trophée sur la scène nationale, ou simplement par limite technique ? Nul ne le sait mais les deux formations ont au moins eu le goût de proposer un suspense des plus complets qui s’est terminé par une victoire des Basques aux tirs au but (1-1, 4-2 TAB). Mais on a tout de même eu droit à des buts à Séville. Après un coup de billard à trois bandes consécutif à un corner qui est passé devant tout le monde, Daniel Rodriguez a hérité du ballon à l’entrée de la surface et n’a pas hésité avant de tenter sa chance pour ouvrir le score (0-1, 21e).

🥅 Cuarto penalti para el Athletic. Marca Berenguer. Athletic Club: ✅✅✅✅ RCD Mallorca: ✅❌❌✅ ¡¡𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗦!!#UniqueInTheWorld 🏆#AthleticRCDMallorca — Athletic Club (@AthleticClub) April 6, 2024

International espagnol depuis cette année, Oihan Sancet a relancé les siens en début de seconde période, bien lancé en profondeur par Nico Williams (1-1, 50e). Par la suite, aucune des deux équipes n’a su faire la différence et tout le monde est parti en prolongations. Durant la période supplémentaire, Bilbao a beaucoup tenté, sans trouver la faille, alors que Mallorca a semblé piocher physiquement durant les 30 minutes supplémentaires. A 10 minutes de la fin, Nico Williams a eu la balle de match, mais sa frappe à bout portant a été déviée au tout dernier moment en corner. De l’autre côté, Vedat Muriqi a été l’un des hommes les plus en vue de cette finale, étant à la pointe du combat physique et terminant même avec un bandeau autour du crâne. Ultra détendus avant d’entamer la séance de tirs au but décisive, les joueurs de Javier Aguirre s’y sont pourtant manqué, à l’image du raté dans les grandes largeurs de Nemanja Radonjić, laissant Bilbao célébré sa première Coupe du Roi depuis 40 ans. Pour le plus grand malheur de Rafael Nadal, présent en tribunes avec son écharpe de Mallorca autour du cou.

C’était la fête du jambon au Pays basque français, alors le Pays basque espagnol voulait aussi célébrer quelque chose !

