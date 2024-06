Face au racisme, Nico Williams prend la défense de Vinícius Júnior

Nico Williams a rappelé les basiques.

Dans un entretien accordé à la radio Onda Cero pour l’émission Radio Estadio, l’ailier de l’Athletic Club a évoqué la lutte contre la xénophobie, notamment portée en Espagne par Vinícius Júnior. Lui aussi régulièrement victimes d’insultes racistes, l’Espagnol de 21 ans a tenu à défendre l’attaquant brésilien du Real Madrid : « C’est un garçon qui a beaucoup souffert. Il est passé de meme en Espagne à grand joueur. Nous devons condamner ces actes racistes car ça ne plaît à personne d’être insulté pour sa couleur de peau. »

L’international espagnol présent à l’Euro a, plus globalement, rappelé l’importance de l’éducation pour combattre le fléau du racisme : « Nous devons également mener une réflexion et faire notre autocritique. Essayer d’ouvrir le monde à ces personnes, qui ne savent pas que ce sont l’Afrique et la couleur noire, essayer de leur ouvrir cette mentalité, parce qu’en fin de compte, personne n’est stupide. Tout le monde a envie d’apprendre et je crois que si tu enseignes et que tu essayes d’enseigner le monde à cette personne qui est un peu fermée d’esprit, je crois que tout ira mieux. »

On aimerait tous être optimistes comme lui.

