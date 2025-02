Luis contre-attaque.

Madrid, août 2023. L’Espagne vient de remporter la Coupe du monde féminine, mais un baiser forcé va tout faire basculer. Ce mardi, Luis Rubiales a de nouveau défendu sa version devant la justice madrilène. L’ex-patron de la fédération espagnole de football assure qu’il avait demandé à Jenni Hermoso s’il pouvait l’embrasser avant de le faire, rapporte le Guardian.

Rubiales soutient qu’elle lui aurait donné son consentement.

« Je suis absolument certain qu’elle m’a donné son accord, a-t-il déclaré devant le tribunal. À ce moment-là, c’était quelque chose de totalement spontané. » Un peu contradictoire non ? Bref, une défense qui ne change pas d’un iota depuis le début de l’affaire, malgré la tempête médiatique et judiciaire qui l’entoure.

Mais Rubiales est loin d’être tiré d’affaire. Il est accusé d’agression sexuelle, ainsi que de pressions sur la joueuse pour qu’elle affirme publiquement que le baiser était consenti. Selon l’accusation, il aurait bénéficié du soutien de trois autres cadres de la fédération pour tenter d’étouffer l’affaire.

L’affaire a dépassé le simple cadre du football et a éclipsé le premier sacre mondial des Espagnoles. Pire, elle a mis en lumière un malaise bien plus profond : celui du sexisme dans le football. Depuis, les joueuses ont pris la parole et réclament une égalité de traitement avec leurs homologues masculins.

Allez, bisous (si vous le voulez bien).

