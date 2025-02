Le témoignage de Jenni Hermoso au procès de l’affaire du baiser forcé de Rubiales

L’heure est venue de rendre des comptes.

Après le victoire de l’Espagne (1-0) contre l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine en Australie le 20 août 2023, Luis Rubiales avait imposé à Jenifer Hermoso un baiser non consenti. Depuis ce lundi matin, l’ex-président de la Fédération passe en procès afin d’être jugé. La victime est donc la première à s’être présentée en audition, dont Marca a rapporté le contenu.

« Ma vie a changé à partir de ce moment-là »

« Quand il m’attrape par les oreilles, je n’entends ni ne vois, et la chose suivante est le baiser. J’ai dit à mon frère que ce baiser me dégoûtait. Quand il m’a embrassée, je lui ai tapoté le côté, mais j’ai suivi le protocole des salutations », a-t-elle expliqué.

Avant d’accuser la Fédération espagnole d’avoir négligé la situation après son témoignage : « Personne n’est venu me voir pour me demander comment j’allais. Je me sentais totalement non protégée par la Fédération. […] Le psychologue de la Fédération ne m’a parlé à aucun moment. Personne de l’entité ne m’a adressé la parole. »

Elle raconte aussi avoir subi du harcèlement après l’affaire. « Depuis que j’ai mis les pieds en Espagne, j’ai des caméras de télévision devant ma maison, qui me suivent, je dois quitter Madrid parce que je l’ai remarqué et j’avais peur de descendre la rue. J’ai reçu des menaces de mort. La situation était insoutenable, raconte-t-elle. Ma vie a changé à partir de ce moment-là. Tout cela m’a rendu incapable de m’amuser et m’a empêché de vivre normalement. […] En tant que femme, oui, je me suis sentie peu respectée, je pense que c’était un moment qui a terni l’un des jours les plus heureux de ma vie. »

Le parquet réclame une peine de deux ans et demi de prison à l’encontre de Rubiales, un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse.

