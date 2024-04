Luis Rubiales plaide non-coupable dans le scandale de corruption à la fédération

Nouvelle info dans la crise du football espagnol.

Placée sous tutelle, la fédération espagnole voit son plus grand démon ressurgir. L’ex président, Luis Rubiales, a en effet été entendu lundi, dans le cadre d’une audition liée au scandale de corruption auquel aurait été lié l’ancien joueur entre 2018 et 2023. Au cours de celle-ci, il a affirmé être innocent et ne pas avoir reçu de façon « irrégulière » d’argent durant son mandant. Droit dans ses bottes, il a tenu à ce qu’on ne salisse pas son nom. « Ce que je maintiens et maintiendrai toujours, et je suis convaincu que la justice sera rendue, c’est qu’il n’y a jamais eu d’argent reçu de manière irrégulière, il n’y a jamais eu d’appel d’offres irrégulier », a-t-il déclaré, pas inquiet.

💬 “Jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular”. Las primeras palabras de Rubiales tras declarar como investigado en el juicio del ‘Caso Brodie’. 📽️ @NataliaTorrente pic.twitter.com/q2Q4cJwTYj — Relevo (@relevo) April 29, 2024

A Madrid, où se déroule le procès, au tribunal Majahonda, l’ex dirigeant a nié sa culpabilité, soulignant qu’il a toujours agi dans l’intérêt de l’institution et notant qu’il avait « répondu à toutes les questions » de la juge. Accusé de blanchiment d’argent, alors qu’il risque déjà une peine de prison pour son attitude envers Jennifer Hermoso, à la suite de la finale du mondial, Rubiales est aussi accusé dans cette affaire de corruption commerciale, d’administration déloyale et d’appartenance à une organisation criminelle.

A quand un ultimatum pour que Rubiales quitte l’espace médiatique ?