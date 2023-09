Jenni Hermoso porte plainte contre Luis Rubiales

Coup de tonnerre.

L’internationale espagnole Jennifer Hermoso a décidé ce mercredi de porter plainte contre l’ex-président de sa fédération, Luis Rubiales. Pour rappel, la joueuse espagnole accuse Rubiales de lui avoir fait subir un baiser forcé le 20 août dernier, lors de la cérémonie protocolaire après le sacre de la Roja au Mondial australien. Le dépôt de cette plainte était une condition indispensable pour que le parquet, qui avait déjà ouvert une enquête préliminaire contre Rubiales pour « agression sexuelle », puisse lancer des poursuites.

Cette affaire connaît un fort retentissement dans le monde du football, et même au-delà. Auparavant, la FIFA avait décidé de suspendre Rubiales et d’ouvrir une enquête. Le parquet espagnol a également ouvert une enquête pour agression sexuelle et avait besoin du dépôt de plainte de la joueuse pour lancer des poursuites.

