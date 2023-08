Mondial 2023 : Luis Rubiales a embrassé une joueuse pendant les célébrations

Incompréhension en Espagne.

A peine championnes du monde, les Espagnoles ont vu la fête tourner à la polémique à cause de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, et de ses gestes déplacés pendant la remise du trophée aux joueuses. Très démonstratif et tactile avec les nouvelles championnes du monde, Luis Rubiales s’est même permis d’embrasser Jenni Hermoso, l’attaquante espagnole, alors qu’aucune relation n’est connue entre les deux.

Lo del presidente de la Federación de España Luis Rubiales en la final del Mundial es IMPRESENTABLE!!. Le plantó un beso en la boca a Jenni Hermoso y tocó excesivamente a las jugadoras. pic.twitter.com/xXq9JPf73T — 🏳️‍🌈Claudya Carolina🏳️‍🌈 (@ClaudyaCarolina) August 20, 2023

Dans une vidéo prise dans le vestiaire après la rencontre, Jenni Hermose déclare :« Je n’ai pas aimé », au sujet de ce baiser forcé avec le président de la fédération.