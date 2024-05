Le Corvinul Hunedoara, équipe de deuxième division, s’offre sa première Coupe de Roumanie

Joue-la comme le Wisła !

Les spécialistes roumains se demandaient si le conte de fées allait se terminer de manière abrupte dans le dernier acte. Il n’en a rien été. Fidèle à son style de jeu flamboyant, le Corvinul Hunedoara a terrassé l’Oțelul Galați, au bout de la nuit, en finale de la Coupe de Roumanie (2-2, 3-2 aux tirs au but). Coaché par le recordman de capes avec la Roumanie, le teigneux Dorinel Munteanu, l’Oțelul a mené par deux fois au score, avant de rater un but tout fait par Răzvan Tănasă (à 1-2 en sa faveur), de même que sa séance de tirs au but (trois loupés).

🏆 CORVINUL HUNEDOARA remporte sa 1ère Coupe de Roumanie 🔵⚪ LA FOLIE contre Oțelul au terme d'une finale enormissime (2-2, 3-2 TAB) ! Une équipe de D2 couronnée pour la 1ère fois depuis 1975 ! Direction le tour 1 de la Ligue Europa. L'histoire de l'année ELLE EST LÀ 🇷🇴👏 pic.twitter.com/DNtoM6IUTR — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 15, 2024

Il s’agit d’un exploit historique pour le Corvinul, pensionnaire de seconde division roumaine, qui avec son effectif 100% roumain avait déjà roulé sur le CFR Cluj d’Adrian Mutu en quarts de finale (4-0), et vaincu le double tenant du titre Sepsi en phase de poules, avant donc de décrocher sa toute première Coupe. Dire que c’était un duel de promus, à la base, puisque l’équipe entraînée par le prometteur Florin Maxim est passée de la Liga 3 à la Liga 2 l’été dernier, quand l’Oțelul – champion 2011, qui a dû redémarrer son activité en bas de l’échelle à cause de ses finances – n’a retrouvé l’élite que cette année. Si l’acquisition de la licence européenne est confirmée, les Corbeaux disputeront le 1er tour de qualification de la prochaine Ligue Europa. Une saison à marquer d’une pierre blanche pour le premier club entraîné par Mircea Lucescu, qui a autrefois produit des joueurs de sélection (Michael Klein, Ioan Andone, Mircea Rednic, Romulus Gabor), quand bien même il ne pourra pas renouer avec la Superliga dès le prochain exercice. En effet, bien qu’il ait obtenu le droit de monter en terminant deuxième derrière l’Unirea Slobozia, le Corvinul est vaincu par le règlement qui interdit aux clubs de droit public d’intégrer la première division. Il faudra patienter au moins une année supplémentaire.

La Supercoupe l’opposera au FCSB de Gigi Becali, champion de Roumanie après 9 ans d’abstinence.