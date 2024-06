Le précieux triplé de Jordan Ayew

Battle de triplés !

Lors du match opposant le Ghana à la République centrafricaine comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, deux attaquants ont été particulièrement à la fête : Louis Mafouta, et Jordan Ayew. Le premier, qui évolue à Amiens, a trouvé le chemin des filets à trois reprises (11e, 41e et 90e minutes) malgré la défaite de son pays.

🇬🇭 Jordan Ayew’s second goal of the game. Good cross, brilliant header. pic.twitter.com/FknQQIFDsx

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) June 10, 2024