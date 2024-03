Pour son premier match depuis la finale de la CAN, le Nigeria vient à bout du Ghana

Le Nigeria a digéré son échec hivernal.

Pour sa première rencontre depuis sa défaite en finale de la CAN au mois de février dernier, le Nigeria s’est imposé face au Ghana, en match amical (2-1). Avec une équipe composée de nombreux joueurs ayant évolué lors du dernier tournoi continental, mais privés de Victor Osimhen, les Nigerians ont fait tomber les Black Stars, privés quant à eux d’André Ayew. En l’absence de l’habituel capitaine William Troost-Ekong, c’est Cyriel Dessers qui a ouvert le score sur penalty, pour sa première sélection depuis juin 2022 (1-0, 38e). En deuxième période, l’expulsion de Jerome Opoku a fait les affaires d’Ademola Lookman et ses coéquipiers. C’est d’ailleurs l’attaquant de l’Atalanta Bergame qui s’est chargé de doubler la mise cinq minutes après son entrée en jeu (2-0, 84e), alors que Jordan Ayew a réduit l’écart dans le temps additionnel sur penalty lui aussi (2-1, 90e+4). Toujours en recherche d’un nouveau sélectionneur à la suite du départ de José Peseiro, c’est Finidi George, avec ses 62 sélections avec les Super Eagles, qui assurait l’intérim à Marrakech, dans une rencontre délocalisée.

Tonight, we are sure having the best Jollof for dinner as always ‘NAIJA JOLLOF’ #SoarSuperEagles #NGAGHA pic.twitter.com/Jsd0rQqCzi

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) March 22, 2024