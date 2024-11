En amical, les Bleuets rattrapent l'Italie en deuxième mi-temps grâce à Rayan Cherki

Italie U21 – France U21

Buts : Casedei (16e) et Ambrosino (4e) pour les petits Italiens // Cherki (58e) et Atangana Edoa (65e) pour les petits Bleus.

Meilleurs que les A ?

À Empoli, les Bleuets de Laurent Bonadei ont démarré leur préparation à l’Euro Espoirs par un match nul face à l’Italie (2-2). Une période partout. Enfin plutôt une mi-temps pour l’Italie, et l’autre pour Rayan Cherki, buteur et passeur cet après-midi. Sans Enzo Millot, sans Maghnes Akliouche, sans les nouveaux A Loïc Badé, Manu Koné ou Michael Olise, le patron, c’est Cherki.

Pendant la première mi-temps, les Bleuets ont pris exemple sur leurs aînés : un manque d’éclat, un manque de réalisme, et deux logiques buts pour l’Italie : le premier par Cesare Cadadei, joueur de Chelsea (uniquement en Conference League), qui, malgré l’intervention de Christian Mawissa, s’y est repris à deux fois pour tromper Guillaume Restes (1-0, 16e). Puis par Giuseppe Ambrosino, également à la conclusion d’un joli mouvement de Cristian Volpato, parti côté gauche, et jamais arrêté (2-0, 44e). Sesbatiano Desplanches, le gardien italien, n’a pas été inquiété en première période, et pourra dire à sa famille qu’il ne connaît pas Rayan Cherki. Son remplaçant Giole Zacchi, si.

« J’ai poussé un petit coup de gueule »

🇫🇷 Rayan Cherki devient le 1er joueur à avoir inscrit 12 buts avant l'âge de 22 ans avec l'Équipe de France Espoirs depuis Peguy Luyindula en avril 2001 (12) #ITAFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) November 15, 2024

Le Lyonnais Rayan Cherki a été décisif sur les deux buts des Bleuets à réaction. D’abord en reprenant à ras de terre un centre de Kiliann Sildillia (2-1, 58e), puis en ouvrant magnifiquement son pied gauche dans l’intervalle pour offrir à Valentin Atangana Edoa son premier but avec les Espoirs (2-2, 65e). Le joueur de Reims était entré juste avant, en remplacement d’Ayyoub Bouaddi. « J’ai poussé un petit coup de gueule, a-t-il réagi au micro de La Chaîne L’Equipe à l’issue de la rencontre. Il y a un peu de regrets. Je pense qu’aujourd’hui ils n’étaient pas à notre niveau. Dans le jeu qu’on a produit, je pense qu’il n’y a pas eu photo. » À voir si l’Allemagne, prochain adversaire des Bleuets, l’est.

🇮🇹-🇫🇷 La superbe action de Rayan Cherki qui permet à Valentin Atangana d'égaliser face à l'Italie ! Suivez la rencontre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/Hnexz3V6xc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 15, 2024

Italie (4-3-1-2) : Desplanches (Zacchi, 47e) – Kayode, Pirola (Bertola, 73e), Coppola, Ruggeri – Casadei, Prati, Ndour – Volpato (Fabbian, 61e) – Ambrosino (Esposito, 61e), Gnonto (73e). Sélectionneur : Alberto Bollini.

France (3-4-1-2) : Restes – Youté Kinkoué (Zézé, 85e), Magassa, Matsima – Sildillia (Kumbedi, 62e), Agoume (Doukouré, 85e), Bouaddi (Atangana Edoa, 62e), Mawissa Elebi (Ouattara, 70e) – Cherki (Tel, 86e) – Kalimuendo (Doué, 63e), Tchaouna (Bonny, 62e). Sélectionneur : Gérald Baticle.

