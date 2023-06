Lukeba : « C’est avec le ventre que je la stoppe »

Finalement, qui est le numéro 1 dans les cages des Bleuets ?

Jeudi, lors de la rencontre entre l’équipe de France et l’Italie pour le compte de la première journée de l’Euro Espoirs, le défenseur lyonnais Castello Lukeba a sauvé le ballon et les trois points de la victoire dans les derniers instants. Sur sa ligne diront certains, dans le but diront ceux qui ont les yeux bien alignés (et de la main diront les Italiens). Mais personne n’aura le fin mot de l’histoire, puisque la goal-line technology n’est pas utilisée dans cette compétition. Au micro de RMC Sport, le jeune défenseur est revenu sur cette action litigieuse et a sûrement déclaré la vérité quant à la décision de l’arbitre, permettant aux Bleuets de remporter leur match d’ouverture (2-1) : « Franchement, ça se passe vite. Je vois que le ballon touche le poteau, j’essaye de la sortir, mais en tout cas, je ne fais pas main. Ça c’est sûr, c’est avec le ventre que je la stoppe. Apparemment, la balle serait rentrée, mais malheureusement, il n’y a pas de goal-line technology, donc c’est difficile pour les arbitres. Heureusement, aujourd’hui, ça nous a profité, mais c’est vrai qu’il faut faire attention et éviter ce genre de situations. »

Lucas Chevalier peut trembler.

