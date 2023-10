Italie U21 : un joueur exclu pour avoir cassé le nez de Ruggeri

Il y a de nombreuses façons de se divertir.

Mais entre la série documentaire Netflix qui brosse le portrait aussi complexe qu’éblouissant de David Beckham, la nouvelle saison de Lupin où l’excellent Omar Sy doit faire face à de nombreux défis, ou encore les aventures d’Ahsoka, l’ancienne Jedi qui avait déjà pointé le bout de son nez dans The Clone Wars et Star Wars Rebels, les sélections italiennes de football ont toujours un train d’avance. Après la récente affaire des paris sportifs qui frappe la Squadra Azzurra, les U21 vous proposent une bagarre. Contenu à déguster pour petits et grands.

Synopsis : Après un match compliqué face à la Lettonie, et une performance intéressante ponctuée d’une victoire face à la Turquie, Marco Nasti a décidé de remonter sur le ring une troisième fois pour tenter de se tailler une place parmi les professionnels du monde de la boxe. De nouveau appelé à représenter la sélection jeune de La Nazionale pour cette trêve internationale, le jeune attaquant de Bari a enfin trouvé un adversaire de sa trempe : son coéquipier Matteo Ruggeri, talent de l’Atalanta Bergame. D’un « geste violent » – comme le rapporte le Corriere della Serra dans ses colonnes du jour – Nasti aurait envoyé son vis-à-vis dans les cordes. Il souffrirait même d’une fracture au niveau de la cloison nasale. L’attaquant prêté par l’AC Milan a été directement exclu du groupe. Loin de Philadelphie, ce film fera trémousser les amoureux de Rocky Balboa.

