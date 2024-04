Arsenal roule sur Chelsea

Arsenal 5-0 Chelsea

Buts : Trossard (4e), White (52e, 70e), Havertz (57e, 65e)

Londres est rouge sang.

Toujours en course pour le titre, Arsenal consolide provisoirement le trône de Premier League après son succès face à Chelsea (5-0), ce mardi. Le plus large de l’histoire du derby. Le raid solitaire de Declan Rice a donné le ton dès l’entame de cette rencontre. À peine avait-il décalé Leandro Trossard en angle fermé qu’on connaissait déjà le scénario : tir puissant et ouverture du score (1-0, 4e). Comme tout semblait écrit d’avant, le match entre le leader et le neuvième de Premier League a bel et bien été à sens unique. S’il y a eu ce centre contré de Nicolas Jackson heurtant le poteau de David Raya (24e) avant que la frappe d’Enzo Fernandez ne flirte avec ce même montant (30e), le reste du tempo a été dicté par les hommes de Mikel Arteta.

Longtemps écoeurés par Đorđe Petrović, les Gunners ont fait plier le gardien adverse dès le retour des vestiaires. En renard des surfaces, Ben White a fait le break d’une mine à bout portant à (2-0, 52e). Très remarqué, mais assez maladroit jusque-là, Kai Havertz s’est lâché dans la foulée : d’abord en étant à la conclusion d’une délicieuse ouverture de Martin Ødegaard (3-0, 57e), puis d’une jolie frappe croisée rentrant avec l’aide du poteau (4-0, 65e). Dans un stade qui s’est de nouveau mis à croire au sacre, quelques jours après la désillusion contre Aston Villa, White a montré que tout réussissait à son équipe ce mardi en envoyant un centre en une touche directement dans le petit filet opposé des Blues (5-0, 70e). De quoi enfoncer la tête de son rival encore un peu plus sous l’eau et d’envoyer un message fort aux deux concurrents pour le titre, même si Liverpool et Manchester City comptent respectivement une et deux rencontres de retard.

Quatre points d’avance sur le premier poursuivant, une différence de buts soignée et des sensations retrouvées : Arsenal n’a pas dit son dernier mot.