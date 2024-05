Le corps de Maradona transféré dans un mausolée ouvert au public ?

Chaque dieu mérite son lieu de culte.

Les enfants de Diego Maradona ont déposé ce jeudi une demande auprès de la justice argentine pour que le corps de leur père soit transféré dans un mausolée. Le document, signé par ses trois filles et son ex-compagne, précise que l’objectif est de déplacer la dépouille dans un lieu ouvert au public et plus sécurisé que l’actuel, afin que « tout le peuple argentin et les citoyens du monde puissent rendre hommage à celui qui fut la plus grande idole de l’Argentine ». Décédé le 25 novembre 2020 d’une crise cardiaque, Maradona repose dans le cimetière privé de Bella Vista, dans la banlieue de la capitale, où seuls les membres de la famille sont autorisés à entrer.

Veronica Ojeda, son ancienne compagne et mère de son plus jeune fils, a déclaré aux médias locaux que le mausolée serait nommé « Memorial del Diez » (le mémorial du dix, en VF), et qu’il serait situé dans le quartier de Puedo Madero, en plein centre de Buenos Aires. Les avocats de la famille ont aussi déclaré à la presse argentine que le déménagement était prévu pour le 30 octobre, date de naissance du champion du monde 1986.

On peut donc s’attendre à un pèlerinage mondial d’ici la fin d’année.