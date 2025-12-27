S’abonner au mag
Le Sénégal tenu en échec par la RDC

Le Sénégal tenu en échec par la RDC

Sénégal 1-1 RD Congo

Buts : S. Mané (69e) pour les Lions de la Téranga // Bakambu (61e) pour les Léopards

Non, la route n’est pas encore tracée pour le Sénégal.

Après leur tranquille succès en entrée face au Botswana (3-0), les Lions de la Téranga ont piétiné ce samedi, face à la République démocratique du Congo (1-1). Les deux sélections sont à égalité de points au classement, puisque la RDC avait saigné le Bénin il y a quatre jours (1-0). Mais avec sa victoire face au Botswana plus tôt dans l’après-midi (1-0), l’équipe de Steve Mounié traîne juste derrière.

Dans une partie finalement assez peu enthousiasmante – la faute aux ratés de Nicolas Jackson, ou au manque d’ambition congolais –, Cédric Bakambu a ouvert le score, en léopard des surfaces, après un beau mouvement congolais, un bon travail de Theo Bongonda et un ballon mal renvoyé par Édouard Mendy (61e). Pressé par le temps, l’adversaire n’a pas stressé trop longtemps, grâce à un Ibrahim Mbaye qui a foutu le bazar à son entrée et permis à Sadio Mané d’égaliser (69e).

La première grosse surprise de cette Coupe d’Afrique attendra.

Les tops et les flops de Sénégal-RDC

Revivez Sénégal-RDC (1-1)
