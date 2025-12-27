Le Sénégal tenu en échec par la RDC

Sénégal 1-1 RD Congo

Buts : S. Mané (69e) pour les Lions de la Téranga // Bakambu (61e) pour les Léopards

Non, la route n’est pas encore tracée pour le Sénégal.

Après leur tranquille succès en entrée face au Botswana (3-0), les Lions de la Téranga ont piétiné ce samedi, face à la République démocratique du Congo (1-1). Les deux sélections sont à égalité de points au classement, puisque la RDC avait saigné le Bénin il y a quatre jours (1-0). Mais avec sa victoire face au Botswana plus tôt dans l’après-midi (1-0), l’équipe de Steve Mounié traîne juste derrière.

Cédric Bakambu ouvre le score face au Sénégal et délivre la RDC à l'heure de jeu ! Son 21eme but avec les Léopards pic.twitter.com/lnhteWPYl7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 27, 2025

Dans une partie finalement assez peu enthousiasmante – la faute aux ratés de Nicolas Jackson, ou au manque d’ambition congolais –, Cédric Bakambu a ouvert le score, en léopard des surfaces, après un beau mouvement congolais, un bon travail de Theo Bongonda et un ballon mal renvoyé par Édouard Mendy (61e). Pressé par le temps, l’adversaire n’a pas stressé trop longtemps, grâce à un Ibrahim Mbaye qui a foutu le bazar à son entrée et permis à Sadio Mané d’égaliser (69e).

[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025 🇸🇳🇨🇩 Sadio Mané profite d'un festival d'Ibrahim Mbaye et égalise pour le Sénégal ! ⏱️La RDC n'aura mené au score que 8 minutes... #SENRDC #beINCAN2025https://t.co/zrixLJOrfm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 27, 2025

La première grosse surprise de cette Coupe d’Afrique attendra.

Les tops et les flops de Sénégal-RDC