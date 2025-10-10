S’abonner au mag
Aubameyang maintient l’espoir pour le Gabon, le Sénégal se rapproche du Mondial

Un ascenseur émotionnel !

Les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se poursuivent ce jeudi, avec une première salve de matchs décisifs disputés dans l’après-midi. Et dans le groupe F, la bataille entre le Gabon et la Côte d’Ivoire continue de faire rage. Les Gabonais s’en sont ainsi remis à leur légende, Pierre-Emrerick Aubameyang, auteur d’un quadruplé (20e, 43e, 63e, 79e) face à la Gambie, pour une victoire aux forceps (3-4). L’attaquant de l’OM a cependant été expulsé en fin de rencontre (85e), à la suite d’un deuxième carton jaune, consécutif à une brouille avec Alagie Saine. Les Panthères restent à un point de la Côte d’Ivoire.

En déplacement aux Seychelles, les hommes de Émerse Faé se sont effectivement baladés (0-7) et conservent donc la tête. Ibrahim Sangaré (8e), Emmanuel Agbadou (18e), Oumar Diakité (33e) et Evann Guessand (40e) ont ouvert le bal en première période, avant que Yan Diomandé (56e), Simon Adingra (68e) et Frank Kessié (90e+1) ne le clôturent. En cas de succès contre le Kenya mardi prochain, les Éléphants valideront leur billet.

Le Sénégal écrase le Soudan du Sud, la RDC n’abdique pas

Leader du groupe B avec deux points d’avance sur la République démocratique du Congo, le Sénégal a quant à lui fait un pas de géant au Soudan du Sud (0-5). L’attaquant de Crystal Palace, Ismaïla Sarr s’est distingué par un doublé (30e et 55e), Sadio Mané (47e), a inscrit son premier pion avec les Lions de Téranga depuis le 15 octobre 2024, suivi de Nicolas Jackson sur penalty (61e) et de Cherif Ndiaye (76e), venu débloquer son compteur en sélection.

Enfin, la RDC s’est contenté du minimum avec une victoire au Togo (0-1). Les Léopards ont pu compter sur une puissante frappe de Cédric Bakambu (8e), bien servi par Fiston Mayele pour s’emparer des trois points et retarder la qualification des Sénégalais. Ces derniers n’ont besoin que d’un nul contre la Mauritanie, également mardi, pour assurer la qualification.

Les résultats :

  Gambie 3-4 Gabon

Buts : Minteh (23e) et Sidibeh (47e) pour les Gambiens // Aubameyang (20e, 42e, 62e et 78e) pour les Gabonais

Expulsion : Aubameyang (85e) pour les Gabonais

Seychelles 0-7 Côte d’Ivoire

Buts : Sangaré (7e, SP), Agbadou (17e), Diakité (32e), Guessand (39e), Diomandé (55e), Adingra (67e), Kessié (90e) pour les Ivoiriens

  Soudan du Sud 0-5 Sénégal

Buts : Ismaïla Sarr (29e et 54e), Mané (46e), Jackson (60e, SP), Cherif Ndiaye (75e) pour les Sénégalais

  Togo 0-1 RD Congo

But : Bakambu (17e) pour la RDC

  Soudan 0 – 0 Mauritanie

Mario Lemina : « Galatasaray et moi, c’était une histoire inachevée »

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

