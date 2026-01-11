Cruzeiro pose une somme record sur un ancien Marseillais

Gerson continue ses allers-retours entre le Brésil et l’Europe : parti de Flamengo pour le Zénith Saint-Pétersbourg l’été dernier, l’ancien Marseillais (entre 2021 et janvier 2023) rebrousse déjà chemin, puisqu’il quitte la Russie pour rentrer une nouvelle fois au pays. C’est cette fois à Cruzeiro, qui n’a pas hésité à claquer 27 millions pour s’offrir le joueur de la Seleção (14 sélections) : un record pour un club brésilien, et une petite plus-value pour le Zénith, qui l’avait acheté 25 briques. En guise d’officialisation, le gaucher a été présenté à son nouveau public, samedi soir, avant le coup d’envoi du match contre Pouso Alegre (1-2).

Vingt-huis ans, et une carrière toujours aussi incompréhensible.

