Pour Sébastien Pocognoli, la fin de saison de Monaco se jouera au mental

Beaucoup de flottement, mais pas de doute. Après le barrage aller aussi encourageant que frustrant contre le PSG et avant le déplacement de Monaco à Lens ce samedi, Sébastien Pocognoli a listé plusieurs incertitudes concernant ses joueurs disponibles.

Si l’absence de Christian Mawissa est confirmée, le coach belge a émis plus de doutes concernant certains cadres de son effectif. « Maghnes (Akliouche), toujours en raison de son mauvais mouvement contre Nantes, et Denis (Zakaria), avec l’enchaînement des matchs et son historique de blessures, sont incertains pour le match, précise-t-il. On verra ce qu’il en est après la séance de demain, mais il faut qu’on fasse attention. Ansu (Fati) sera lui potentiellement de retour, mais il doit aussi se tester. »

Le mental, la clé pour tenir l’ambition

Si l’ASM cherche à convaincre, l’équipe aura pour objectif de travailler sur un aspect phare pour ne pas rechuter : le mental. « Je pense que cette deuxième partie de saison va aussi se jouer sur cet aspect mental, donc on travaille sur ça, explique le tacticien du Rocher. Il faut rester optimistes et positifs, car c’est la meilleure clé pour moi, pour enchaîner de la meilleure des manières. »

🎙️ 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐨𝐜𝐨𝐠𝐧𝐨𝐥𝐢 s'est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Lens. ‣ #RCLASM pic.twitter.com/vftccZHDcz — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 19, 2026

Mais cette frustration européenne face aux hommes de Luis Enrique ne pousse pas Pocognoli à en faire des caisses. A contrario, le technicien a plutôt recommandé à ses joueurs d’aller de l’avant et de passer à autre chose. « On a décidé de remettre les points sur les i concernant ce qui nous avait déçus, avant d’enchaîner directement sur ce qui allait venir, car pour moi, le switch mental du côté positif était très important à faire. »

Positif de Matt Houston, le tube monégasque de la saison.

Malgré la période faste, Pierre Sage sait qu’il y a encore des choses à améliorer à Lens