Les Français sont les supporters les plus bruyants en Europe (merci l’OM)

Champions d’Europe ! Selon une étude publiée par Enterprise, qui travaille en partenariat avec la Ligue Europa et la Ligue Conférence, les supporters français sont les plus bruyants en Europe. L’enquête a été menée auprès de 1 000 supporters français, et de 5 000 fans dans toute l’Europe.

Le rapport développe plusieurs points, comme le temps passé par les fans tricolores à donner de la voix pendant un match, passant près d’un tiers de ce temps à chanter ou à scander. Ce sont eux qui s’adonnent le plus à ces pratiques, dépassant de peu les Allemands (32%), et de loin les Anglais, qui se feraient entendre moins d’un quart de rencontre.

Marseille, destination préférée des supporters européens

L’étude analyse aussi les destinations préférées des supporters visiteurs dans l’Hexagone. Pas de surprise, c’est Marseille qui arrive en tête avec 29% des votes, suivi de Paris (24%), puis de Lyon et Strasbourg (7%).

Côté français, la pluie ne décourage personne : l’Angleterre est désignée (à 32 %) comme destination étrangère idéale pour mater un match au stade devant l’Espagne (22%) et l’Italie (11%).

Une amitié franco-anglaise en vue ?

Les ultras de Brest sanctionnés contre l’OM