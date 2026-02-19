S’abonner au mag
«Je serai toujours avec toi» : Endrick soutient Vinícius

Soutien. Après Kylian Mbappé, Thierry Henry, Endrick a également réagi aux insultes subies par Vinícius lors du barrage aller de Ligue des champions Benfica-Real Madrid. Dans une story insta, l’attaquant de l’OL a apporté son soutien à son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid en ces termes : « Vini, ne t’arrête pas et ne perds jamais ce charmant sourire qui est le tien. Je serai toujours avec toi, quoiqu’il arrive, continue de danser. »

L’UEFA a ouvert une enquête

Alors que Gianluca Prestianni dément avoir insulté l’attaquant du Real Madrid de « singe », une enquête a été lancée par l’UEFA. L’article 14 de son règlement, relatif au racisme et autres comportements discriminatoires et à la propagande, est très clair à ce sujet : « Toute personne […] qui porte atteinte à la dignité d’une personne pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique, sera passible d’une suspension d’au moins dix matchs pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée. »

Contre le racisme : Vini, Vidi, et vite Vici.

