Paulo Fonseca a passé un coup de fil à une possible future recrue de l’OL

Paulo Fonseca a passé un coup de fil à une possible future recrue de l’OL

Un cadeau au pied du sapin avant l’heure ?

À deux mois du mercato d’hiver, Endrick est à la recherche d’un plan pour se relancer, en vue notamment de la Coupe du monde 2026. L’attaquant brésilien donnerait pour l’instant sa préférence à l’OL, qui recherche un numéro 9 titulaire depuis le départ de Mikautadze.

Un coup de fil de Fonseca

Selon les dernières informations de L’Équipe, Paulo Fonseca aurait même déjà échangé par téléphone avec l’attaquant, ce qui aurait achevé de le convaincre de miser sur Lyon pour gagner du temps de jeu. Mais son club du Real Madrid ne veut pas se presser sur son cas.

Entré en jeu face à Valence ce week-end, le joueur a mis fin à une période de 167 jours sans jouer. Une bonne nouvelle pour lui, qui vit très difficilement cette période, notamment avec l’émergence de Gonçalo Garcia. Selon The Athletic, le Real Madrid veut attendre avant de prendre une décision. L’écurie espagnole a investi beaucoup d’argent sur Endrick (35 millions + 25 millions de bonus), et ne souhaite pas forcément se séparer du joueur. Si un prêt devait être le choix final, les Merengues préféreraient qu’il soit en Liga, pour un joueur qui obtiendra la nationalité espagnole dans six mois.

Martin Satriano a encore une chance à saisir.

