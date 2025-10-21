Xabi Alonso calme le jeu face aux rumeurs de départ d'Endrick

Se queda !?

Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid pour vivre son rêve, Endrick voit son aventure madrilène virer au cauchemar. Depuis le début de la saison et son retour en septembre après une rechute aux ischio jambiers, le Brésilien n’a pas joué la moindre minute sous la tunique de la Casa Blanca, ni avec elle de la Seleção.

🚨 Endrick was asked to warm up against Getafe, but he was sent back to the bench after Gonzalo and Brahim came on. He went back to the bench angry. — @MarioCortegana pic.twitter.com/lLYjqndVjb — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 20, 2025

Encore une fois échauffé pour rien, Endrick s’est contenté de faire des allers-retours de l’autre côté de la ligne de touche ce week-end lors de la victoire du Real Madrid à Getafe (0-1).

« Il faut se tenir prêt a chaque match »

Face aux nombreuses rumeurs de départ concernant son joueur de 19 ans, Xabi Alonso a tenu à calmer toutes les ardeurs, en assurant que son attaquant jouera. « Il n’est pas le temps de parler de transfert je l’ai déjà dit. Il y a beaucoup de joueurs talentueux en attaque. Il faut se tenir prêt pour chaque match, que ce soit Endrick, Gonzalo Garcia, Brahim Díaz, confie le coach madrilène en conférence de presse. Ils s’entraînent tous et ils joueront tous, il y a beaucoup de matchs. C’est l’élite, le très haut niveau et nous avons besoin de bons joueurs, beaucoup de bons joueurs. »

Troisième dans la hiérarchie des avants-centres derrière Gonzalo Garcia et l’insatiable Kylian Mbappé, Endrick va devoir redoubler de patience avant de jouer ses premières minutes de la saison.

Et dire que Igor Paixão aurait pu avoir un pote brésilien à Marseille…

Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports