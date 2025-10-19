Mbappé et le Real Madrid s'extirpent du piège de Getafe

Getafe 0-1 Real Madrid

But : Mbappé (80ᵉ)

Cartons rouges : Nyom (77ᵉ) et Sancris (84ᵉ).

Pas la soirée la plus réjouissante de l’année.

Face à une solide équipe de Getafe, toujours invaincue cette saison, le Real Madrid a eu toutes les peines pour l’emporter ce dimanche soir (0-1). Malgré un Kylian Mbappé remuant en début de rencontre (8ᵉ et 9ᵉ) et près de cinq tirs cadrés à zéro, les Madrilènes ont buté durant tout le premier acte sur les Azulones, à l’image du coup franc de David Alaba parfaitement détourné des poings par David Soria (45ᵉ+2).

Mbappé, l’homme providentiel

Incapable de concrétiser ses occasions, la Maison Blanche s’en remet, comme souvent, à Mbappé. Tout près de délivrer les siens à la 73ᵉ, lorsque sa frappe a rasé le poteau gauche, l’international français voit d’abord ses adversaires être réduits à 10 suite à une grossière faute d’Allan Nyom sur Vinícius Júnior (77ᵉ) avant qu’Arda Güler ne le lance à la limite du hors-jeu pour s’offrir son 10ᵉ but cette saison en Liga d’un tir puissant, détourné par David Soria sur le poteau gauche avant de rentrer, lui permettant d’enchaîner une onzième rencontre consécutive où il inscrit au moins un but (TCC). Pour ne rien arranger, les Azulones vont terminer à neuf suite à un deuxième carton jaune pour Alejandro Sancris, auteur d’une faute évitable sur l’intenable Vinícius Júnior. Avec ces trois points, le Real Madrid reprend les commandes de la Liga.

Un dimanche soir au boulot pour « KM10 ».

