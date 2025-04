Ancelotti donne des nouvelles de Mbappé et évoque son avenir au Real Madrid

Objectif Clásico.

Touché à la cheville la semaine dernière lors du huitième de finale retour de Ligue des champions perdu par le Real Madrid contre Arsenal, Kylian Mbappé doit encore patienter avant de retrouver le terrain. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé le forfait de son attaquant pour le match contre Getafe, mercredi soir.

Ancelotti prêt à repartir pour une saison de plus ?

« Il fait tout pour être là samedi », a précisé le coach italien. L’objectif principal pour le Real Madrid reste en effet la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, qui se jouera samedi à 22h00.

Un autre sujet posé sur la table au Real Madrid ces derniers jours : l’avenir d’Ancelotti sur le banc merengue. « Je suis très heureux avec le club, je suis conscient que l’année est plus compliquée. La lune de miel continue ; je suis heureux, satisfait, avec beaucoup de pression, mais c’est toujours le cas à ce stade de la saison, a-t-il déroulé. On voit le succès de très près. Le stress est un carburant ; il ne me dérange pas ; il me donne plus d’énergie. »

Alors, on repart pour un tour ?

