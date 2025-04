Un entraîneur inattendu sur le banc du Real pour la Coupe du monde des clubs ?

La valse du banc s’annonce encore plus endiablée que prévu.

La Coupe du monde des clubs (et le bouleversement de calendrier qu’elle engendre) continue de faire des siennes. Alors que l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid s’est sérieusement assombri avec l’élimination des Merengues en Ligue des champions par Arsenal, la suite pose question. Selon As, le club madrilène pourrait même faire appel à un entraîneur intérimaire pour diriger l’équipe lors du tournoi nord-américain, organisé de mi-juin à mi-juillet, soit à cheval sur les deux saisons, en cas de départ de l’Italien. Avant de faire venir Xabi Alonso, annoncé comme le grand favori à la succession d’Ancelotti, ou Jürgen Klopp.

Solari ou Raúl visés ?

« Je ne peux pas en parler maintenant. Il se peut qu’un jour le club décide de changer, et ce pourrait être cette année ou l’année prochaine, à la fin du contrat. Le jour où je finirai ici, je ne ferai qu’une chose : remercier ce club. Cela peut être dans un jour, dans un mois ou dans un an », a déclaré l’ancien coach de l’AC Milan cette semaine à propos de son avenir. Le quotidien espagnol croit savoir que si la direction décidait de nommer un entraîneur pour une durée d’un mois, les noms de Santiago Solari et Raúl seraient en haut de la pile. Déjà passé sur le banc, l’Argentin est actuellement directeur du football, quand l’ancienne légende du Bernabéu pourrait chercher un projet pour lancer sa carrière d’entraîneur dès cet été, après plusieurs saisons à s’occuper du Castilla.

Et sinon, il a quelque chose de prévu cet été, Zizou ?

