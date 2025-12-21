La Fiorentina a enfin gagné un match !

Fiorentina 5-1 Udinese

Buts : Mandragora (21e), Gudmundsson (42e), Ndour (45e+5), Kean (56e, 68e) pour la Fiorentina // Solet (66e) pour l’Udinese

210 jours plus tard, la Fiorentina a gagné un match de Serie A.

Depuis sa dernière victoire lors de l’ultime journée de la saison 2024/2025 face à… l’Udinese, l’équipe florentine n’avait pas remporté la moindre rencontre dans l’élite italienne. Alors les hommes de Paolo Vanoli ont profité de la venue de… l’Udinese, ce dimanche, pour mettre fin à ce cauchemar avec la manière (5-1). Il faut dire que dès le départ, tout Florence a senti le vent tourné : au bout d’à peine dix minutes de jeu, Maduka Okoye – le portier de l’Udinese – voit rouge pour avoir percuté Moise Kean en position de dernier homme.

De quoi définitivement libérer la lanterne rouge de Serie A qui va progressivement empiler les pions : Rolando Mandragora le premier sur un coup franc joué à deux, Albert Gudmundsson et Cher Ndour avant la pause, et surtout Moise Kean à deux reprises en seconde période ! La (magnifique) réduction du score d’Omar Solet ne changera rien : la Fiorentina, toujours lanterne rouge, ne compte plus que cinq points de retard sur Parme le premier non-relégable.

