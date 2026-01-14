S’abonner au mag
  • Italie
  • Fiorentina

L’ex-directeur sportif de la Juventus et de Tottenham au chevet de la Fiorentina

CMF
L'ex-directeur sportif de la Juventus et de Tottenham au chevet de la Fiorentina

Le vigile del fuoco de service. 18e de Serie A, à trois points du premier non-relégable (avec un match de plus), la Fiorentina tente comme elle peut de se tirer d’affaire. Le club toscan a annoncé ce mercredi l’arrivée de Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions à partir du 4 février.

Le dirigeant italien venait pourtant tout juste de faire son retour à Tottenham en octobre 2025, après un premier passage à Londres entre 2021 et 2023. Entre les deux, Paratici avait été condamné à 30 mois de suspension dans l’affaire Plusvalenze, scandale de malversations financières qui avait touché la Juventus, club dont il fut directeur sportif entre 2010 et 2021.

Remettre la Viola sur le droit chemin

Après seulement quelques mois à Londres, Paratici souhaitait rentrer dans son pays d’origine, a expliqué dans un communiqué le directeur général de Tottenham, Vinai Venkatesham. À Florence, Paratici aura pour difficile mission de redresser une direction naviguant à vue depuis plusieurs saisons. Le club n’a pas encore annoncé ce qu’il adviendra de l’actuel directeur sportif Roberto Goretti, considéré comme l’un des principaux responsables d’un mercato estival 2025 raté, lors duquel 90 millions d’euros avaient été déboursés.

Au boulot.

Nkunku empêche Milan de perdre contre le 19e

CMF

