  • Angleterre
  • Tottenham Hotspur

Fabio Paratici revient à Tottenham après deux ans de suspension

CDB
Le grand changement… ou pas.

Quelques semaines après le départ de Daniel Levy de son poste de président, Tottenham continue son ménage dans la direction. Dans un communiqué, les Spurs ont annoncé le retour de Fabio Paratici (53 ans) au poste de directeur sportif du club londonien. Déjà directeur du football entre 2021 et 2023, il avait été contraint de quitter son poste après avoir été condamné dans l’affaire des Plusvalenze, le scandale de malversations financières qui avait touché la Juventus. Il avait d’ailleurs pris 30 mois de suspension.

Garder Tottenham sur la bonne voie

Après une saison très compliquée en Premier League, où ils avaient terminé 16e, les Spurs s’étaient tout de même qualifiés pour la Ligue des champions, en remportant la Ligue Europa face à Manchester United (1-0). Et le début de saison 2025-2026 est encourageant : une place sur le podium en championnat, quatre points sur six en Ligue des champions, et des recrues qui fonctionnent, à l’image de Mohamed Kudus.

Paratici va former un duo avec son prédécesseur, le Danois Johan Lange, pour maintenir les Spurs dans ce chemin.

Assez pour convaincre Harry Kane de revenir ?

CDB

