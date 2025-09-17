Thomas Partey conspué à Tottenham avant son procès

Oh when Partey go marching off.

Ce mercredi, Thomas Partey comparaît au tribunal de Westminster dans le cadre d’un nouveau procès concernant une agression sexuelle présumée. Début août, le nouveau joueur de Villarreal était déjà passé devant la justice britannique pour cinq faits de viols et une agression sexuelle commis sur trois femmes entre 2021 et 2022. À la veille de cette nouvelle audience, l’ancien joueur d’Arsenal a été conspué par les supporters de Tottenham lors de la défaite du Sous-Marin jaune contre les Spurs.

Entré en jeu à la place de l’ancien Marseillais Pape Gueye, Partey a été sifflé par la foule avant de recevoir un chant dédié : « Thomas Partey, nous savons qui tu es. » À chaque ballon touché par le Ghanéen, les supporters des Lilywhites puisaient dans leurs dernières forces, déjà bien usées par les dernières saisons éreintantes de leur équipe, pour le huer avec véhémence.

“She said NO Thomas!” Thomas Partey came on to a horrible reception from the Spurs fans last night😬 pic.twitter.com/CcQUkqxmK8 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 17, 2025

Au tour de la justice de s’exprimer.

