Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal

Tottenham 1-0 Villarreal

But : Luiz Junior (3e, CSC) pour les Spurs

À chaque soirée de C1 sa rencontre « vilain petit canard ». Ce mardi soir, la palme est attribuée à ce triste Tottenham-Villarreal. Enfin, triste en comparaison avec le reste.

La rencontre n’aurait pas pu plus mal commencer pour les nouveaux partenaires de Georges Mikautadze, titularisé sur le front de l’attaque espagnole aux côtés d’Ayoze Pérez. Sur un centre de Lucas Bergvall venu de la droite, le gardien Luiz Junior manque totalement sa prise de balle et envoie le ballon dans ses propres filets, alors que Richarlison se jetait déjà pour la propulser au fond du but de Villarreal.

Deuxième mi-temps ? Passez votre chemin

Et puis ? Hormis deux recours à la VAR pour des penaltys finalement non accordés à Tottenham, rien. Les Spurs temporisent, tandis que les Espagnols ne semblent pas suffisamment armés pour réagir, à l’image de cette frappe mal ajustée de Tajon Buchanan. La deuxième mi-temps est du même tonneau. Aucune frappe cadrée côté espagnol, une seule côté anglais, et l’entrée pour le dernier quart d’heure de Randal Kolo Muani à la place de Richarlison n’a rien changé, mis à part que le Français a enfin joué avec son nouveau club.

Cela dit, on a la preuve qu’il se serait davantage éclaté s’il était resté à la Juve.

