Après le match contre Tottenham, Thomas Partey est attendu au tribunal

À Londres, il n’y a qu’un seul jour entre la Ligue des champions et la justice.

Actuellement à Londres, le club de Villarreal s’apprête à défier Tottenham pour le compte de la première journée de Ligue des champions, ce mardi soir. Mais Thomas Partey est aussi attendu dès mercredi au tribunal de Westminster pour un nouveau procès concernant une agression sexuelle présumée, rapporte le journal AS. Libéré sous caution cet été, le milieu de terrain ghanéen ne rentrera pas en Espagne en même temps que ses coéquipiers.

En conférence de presse, Marcelino, l’entraîneur de Villarreal, est revenu ce lundi sur la convocation de son joueur pour cette rencontre de Ligue des champions, malgré ses affaires extrasportives : «  Je suis absolument convaincu qu’il est prêt mentalement et techniquement pour jouer. […] Il fait partie du groupe, donc il est disponible », a affirmé l’ancien entraîneur de l’OM. Avant d’en remettre une couche en assurant que le ballon rond prenait le dessus sur le reste : «  Nous jouons un match de football demain, où l’important, c’est le football. C’est ici que le football a été inventé, après tout. »

Une sortie nécessaire, sans aucun doute.

Georges Mikautadze : « Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime »

