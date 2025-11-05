S’abonner au mag
  • C1
  • J4

Deux matchs, et déjà deux surprises en Ligue des champions

TJ
Deux matchs, et déjà deux surprises en Ligue des champions

Ça promet pour la suite, ce début de soirée.

Deux premières surprises dans ce mercredi de C1, avec la contre-performance de Chelsea en Azerbaïdjan. Les Blues ont galéré contre Qarabağ et n’ont rien pu obtenir de mieux qu’un match nul (2-2), malgré Estêvão et Alejandro Garnacho. Les Anglais concèdent leur deuxième défaite de la saison en Ligue des champions en quatre journées, occupent la dixième place en attendant de peut-être dégringoler avec les rencontres de 21h. Bref, pas top pour un champion du monde.

La première victoire en C1 pour Paphos

Le second événement de la soirée a lieu à Chypre, où Paphos a réalisé l’exploit de battre Villarreal (1-0), troisième de Liga, et un but de l’inspecteur Derrick Luckassen. Les coéquipiers de David Luiz offrent à leur club sa première victoire de l’histoire en C1, et une soirée gravée à jamais dans l’histoire de l’écurie chypriote. Avec deux matchs nuls, une défaite et désormais cette victoire obtenue, Paphos se hisse provisoirement parmi les barragistes.

Tremblez, Monégasques !

  Qarabağ 2-2 Chelsea

Buts : L.Andrade (29e) et Janković (39e) pour les Cavaliers // Estêvão (16e) et Garnacho (53e) pour les Blues

Paphos 1-0 Villarreal

But : Luckassen (47e) pour Paphos 

TJ

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
26

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!