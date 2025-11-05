Deux matchs, et déjà deux surprises en Ligue des champions

Ça promet pour la suite, ce début de soirée.

Deux premières surprises dans ce mercredi de C1, avec la contre-performance de Chelsea en Azerbaïdjan. Les Blues ont galéré contre Qarabağ et n’ont rien pu obtenir de mieux qu’un match nul (2-2), malgré Estêvão et Alejandro Garnacho. Les Anglais concèdent leur deuxième défaite de la saison en Ligue des champions en quatre journées, occupent la dixième place en attendant de peut-être dégringoler avec les rencontres de 21h. Bref, pas top pour un champion du monde.

La première victoire en C1 pour Paphos

Le second événement de la soirée a lieu à Chypre, où Paphos a réalisé l’exploit de battre Villarreal (1-0), troisième de Liga, et un but de l’inspecteur Derrick Luckassen. Les coéquipiers de David Luiz offrent à leur club sa première victoire de l’histoire en C1, et une soirée gravée à jamais dans l’histoire de l’écurie chypriote. Avec deux matchs nuls, une défaite et désormais cette victoire obtenue, Paphos se hisse provisoirement parmi les barragistes.

Tremblez, Monégasques !

Qarabağ 2-2 Chelsea

Buts : L.Andrade (29e) et Janković (39e) pour les Cavaliers // Estêvão (16e) et Garnacho (53e) pour les Blues

Paphos 1-0 Villarreal

But : Luckassen (47e) pour Paphos