Le Sénégal et la Côte d'Ivoire au Mondial, la RDC en barrages

TJ
Ivoriens et Sénégalais peuvent faire la fête !

Ils seront bien du Mondial nord-américain, en juin prochain. Ce mardi soir, la Côte d’Ivoire a facilement battu le Kenya (3-0) pour finir en tête du groupe F et commander son billet pour la prochaine Coupe du Monde, un petit point devant le Gabon, également victorieux face au Burundi (2-0). Les Gabonais, eux, devront passer par les barrages, où ils affronteront le Nigéria.

Le dernier qualifié « à la régulière » se nomme Sénégal. Grâce entre autres à un doublé de Sadio Mané et à une large victoire sur la Mauritanie, les Lions de la Teranga rejoignent eux aussi la longue liste des qualifiés africains (avec l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, l’Egypte, le Ghana, le Maroc et la Tunisie).

Place aux barrages

Ces derniers matchs de qualifications de la zone Afrique permet également de connaître l’identité des quatre barragistes. Éjecté des quatre meilleurs deuxièmes au dernier moment, le Burkina Faso n’ira pas au Mondial.

C’est en revanche encore possible pour Gabonais et Nigérians, mais aussi pour le Cameroun et la RDC, les deux demies finales des barrages de la zone Afrique, qui auront lieu sous la forme d’une élimination directe les 13 et 16 novembre au Maroc, sur terrain neutre. Le vainqueur sera qualifié ensuite pour les barrages intercontinentaux.

Ça va être chaud !

  Côte d’Ivoire 3 – 0 Kenya

Buts : Kessie (7e), Diomande (54e) et Diallo (84e) pour les Éléphants

  Sénégal 4 – 0 Mauritanie

Buts : Mané (45e+1 et 48e), Ndiaye (64e) et Diallo (85e) pour les Lions de la Teranga

  République démocratique du Congo 1 – 0 Soudan

Buts : Bongonda (29e) pour la RDC

  Maroc 1 – 0 Congo

Buts : En-Nesyri (63e) pour les Lions de l’Atlas

  Gabon 2 – 0 Burundi

Buts : Meyo (86e) et M.Lemina (90e+1) pour les Panthères

Aubameyang maintient l’espoir pour le Gabon, le Sénégal se rapproche du Mondial

TJ

